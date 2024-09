Israele attacca anche il centro di Beirut Hezbollah sceglie un nuovo leader

07:01

Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha ordinato alla portaerei Uss Abraham Lincoln e ai cacciatorpedinieri del suo gruppo di attacco di restare in Medio Oriente, appena un mese dopo averli dirottati nella regione mentre dovevano essere dispiegati nel Pacifico, e che l'Uss Wasp Amphibious Ready Group /Marine Expeditionary Unit continui a operare nel Mediterraneo orientale.

La direttiva arriva pochi giorni dopo che il gruppo d'attacco della portaerei Uss Harry S. Truman ha lasciato il suo porto di origine in Virginia per una missione programmata, creando potenzialmente una presenza di due portaerei in Medio Oriente per la seconda volta dall'estate. Questa postura in mare è completata dalla presenza elevata di caccia e squadroni d'attacco del Pentagono, tra cui aerei F-22, F-15E, F-16 e A-10. Nei prossimi giorni inoltre saranno rafforzate ulteriormente le capacità di supporto aereo difensivo.