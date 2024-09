Referendum sulla cittadinanza: piattaforma in tilt per 60mila clic in un'ora

La piattaforma digitale istituita dal ministero della Giustizia per la raccolta delle firme per i referendum ha ripreso regolarmente a funzionare. Il blocco segnalato in queste ore era dovuto ad una richiesta eccezionale di accessi che ha portato ad oltre sessantamila tentativi in un'ora, causando il blocco del sistema. Lo rende noto il ministero dopo le segnalazioni di alcuni promotori della raccolta firme per il referendum cittadinanza.

I tecnici del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, tramite la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, aggiunge via Arenula, hanno lavorato per escludere qualsiasi tentativo di hackeraggio della piattaforma e, dopo le opportune verifiche e i test, il portale ha ripreso regolarmente a funzionare.

In mattinata il segretario di +Europa, Riccardo Magi aveva denunciato sui social: "Stavamo viaggiando a un ritmo di circa 10mila firme all'ora quando la piattaforma pubblica per la raccolta firme del ministero è andata in tilt… per le troppe firme. Da circa due ore migliaia di persone stanno provano a firmare per il Referendum Cittadinanza senza successo, ricevendo messaggi di errore. Gravissimo che una piattaforma governativa, pensata per questo obiettivo, non riesca a tenere il flusso delle firme".

