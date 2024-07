Trovati i corpi del figlio e della madre dispersi nel Garda

Sono stati trovati i corpi di Hanna Shabratska e Oleksiy, madre e figlio dispersi da ieri nel lago di Garda. Le vittime, di 19 e 56 anni, sono di origini ucraine ma residenti a Rovereto, in Trentino.

A dare l'allarme ieri sera era stato il compagno della donna, preoccupato perché non li aveva visti rientrare dopo una giornata al lago.

Il corpo della donna, scomparsa ieri assieme al figlio durante un bagno, è stato localizzato dai sommozzatori in una profondità di 15-18 metri.

Sul posto i carabinieri di Riva del Garda, i vigili del fuoco, la Guardia costiera, la polizia i sub del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento. Tra Punta di Lido e la spiaggia dei Sabbioni, dove si stanno concentrando le ricerche, sarebbero stati rinvenuti anche degli effetti personali dei due.

"Erano nella nostra comunità da un paio di anni. Persone educatissime e per bene. Ho salutato la signora solo l'altroieri. Mi sembrava impossibile quando mi hanno detto che non la trovavano più". A dirlo all'ANSA è il sindaco del Comune di Vallarsa Luca Costa. Hanna Shabratska, del 1972, e suo figlio Oleksiy, del 2005, vivevano da circa due anni a Costa, frazione di Vallarsa, assieme al compagno della donna Mauro Mariotti, che ieri sera, non vedendoli rientrare, ha subito allertato i soccorsi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA