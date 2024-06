In aumento le temperature, giovedì primo bollino rosso a Perugia, da venerdì in 8 città

Temperature in ulteriore aumento, 5-6°C in più, nelle prossime 36 ore: arriva il picco dell'anticiclone africano che porta anche sabbia del deserto e temperature di 40°C al Centro-Sud e tanta afa al Nord.

Seguiranno, successivamente, forti piogge nel Nord Ovest.

Nelle prossime ore, previsti a Foggia 40°C, a Carbonia 39°C, 38°C a Caltanissetta, Matera, Nuoro, Siracusa e Taranto. Il giorno del solstizio giovedì 20 giugno sarà ancora più caldo: Taranto 41°C, Benevento, Caserta e Terni 40, in Sicilia e Puglia sono attesi 39°C diffusi, 38° anche a Firenze e Roma insieme a Matera ed Oristano.

"Insieme al caldo eccezionale arrivano anche le notti tropicali", spiega il meteorologo Lorenzo Tedici, che per questo solstizio estivo segnala però "l'arrivo di temporali forti nelle regioni di Nord-Ovest, un primo break nel caldo opprimente, potenzialmente pericolosi con colpi di vento e grandine".

Infine, dal weekend, il caldo potrebbe attenuarsi grazie ad "aria più fresca di origine nord europea: sono previsti frequenti acquazzoni, specie da domenica in poi e per gran parte della prossima settimana con un calo graduale delle temperature. L'ultima settimana di giugno sarà movimentata con sole prevalente al mattino e temporali forti nel pomeriggio; in pratica vivremo un clima un po' equatoriale".





Giovedì il primo bollino rosso per il caldo, venerdì in 8 città

L'estate si annuncia con il primo bollino rosso per il caldo, previsto domani a Perugia, e seguito venerdì 21 giugno da altri otto bollini rossi. Lo indica il bollettino sulle ondate di diffuso dal ministero della Salute sul suo sito.

Il bollino rosso indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione e indica l'arrivo di ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", si legge sul sito del ministero.

Per domani si prevedono15 città di 10 regioni con il bollino arancione, che indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Nel Lazio hanno il bollino arancione Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo; in Sicilia Catania e Palermo, e poi Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, , Firenze, Napoli, , Pescara, Reggio Calabria.

Venerdì 21 si prevedono otto città da bollino rosso, quattro delle quali si trovano nel Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma); le altre città sono Ancona, Campobasso, Palermo, e Perugia.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. La pubblicazione sul portale è attiva ogni anno da maggio a settembre.

Caldo record in Sicilia, medici Sima lanciano l'allarme

Il caldo record che investirà da oggi la Sicilia, con la colonnina che potrebbe raggiungere in settimana i 40 gradi ad Agrigento e Siracusa, e i 39 gradi a Catania e Ragusa, rappresenta un serio pericolo per la salute, specie per soggetti più fragili come anziani, bambini e cittadini con patologie preesistenti. Lo affermano gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) che lanciano l'allarme circa le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano.

"Il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea - afferma il presidente Sima, Alessandro Miani - Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in determinate condizioni ambientali questo non è sufficiente: una umidità eccessiva impedisce al sudore di evaporare, con il calore corporeo che aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare organi vitali e il cervello. Temperature eccessivamente elevate possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione, aggravando le condizioni di salute di persone con patologie croniche preesistenti".

Emergenza caldo, a Napoli misure per chi vive in strada

Il Comune di Napoli si attiva per fronteggiare l'ondata di calore che sta investendo la città e che nei prossimi giorni potrebbe far registrare temperature fino a 34 gradi.

In particolare, l'assessorato alle Politiche sociali, con l'assessore Luca Fella Trapanese, ha predisposto un pacchetto di misure straordinarie per aiutare quanti vivono in strada. Per offrire un riparo durante le ore più calde a quanti vivono in strada, l'orario di accesso al dormitorio pubblico Cpa è stato anticipato al pomeriggio. Potenziato il servizio docce: in particolare sono state riattivate quelle presenti all'istituto Tanucci e al Sai di vico Volpicelli dove gli ospiti troveranno anche un piccolo angolo ristoro dove potersi riposare ed usufruire del servizio guardaroba.

Anche l'attività della centrale operativa e delle cinque unità di strada è stata potenziata con servizi mirati che vengono predisposti in base ai bollettini meteo della Protezione civile regionale. Le unità di strada provvederanno a distribuire con maggiore frequenza bevande e biancheria.

"Cerchiamo di essere vicini ai nostri fratelli più deboli che vivono la strada. Stiamo lavorando alla creazione di nuovi servizi sempre più concreti per affrontare in modo adeguato il fenomeno delle tante persone senza dimora" il commento dell'assessore Luca Trapanese.

