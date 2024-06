Nel carcere di Avellino sequestrati cellulari e droga

Telefoni cellulari e droga sono stati sequestrati nel carcere di Avellino tra sabato e ieri. Lo riferisce la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci. I due smartphone sono stati rinvenuti in due diversi reparti detentivi mentre nei locali antistanti il passeggio riservati ai detenuti comuni è stato scoperto un ingente quantitativo di hashish e un microcellulare dotato di caricabatteria.

Tensioni nel pomeriggio di domenica quando un detenuto che in precedenza aveva appiccato un incendio nella propria cella ha dato via ad una protesta per cambiare camera di pernottamento nel corso della quale ha aggredito a pugni e schiaffi un sovrintendente della Polizia Penitenziaria.



