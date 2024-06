Fine vita, Cappato: 'Il governo si costituisce alla Consulta per la difesa della legge del 1930'

Il governo si è costituito alla Corte Costituzionale nel procedimento relativo al dubbio di legittimità costituzionale sul trattamento di sostegno vitale in riferimento all'aiuto fornito "a Massimiliano, toscano 44enne affetto da sclerosi multipla, accompagnato in Svizzera con una disobbedienza civile, di Marco Cappato, Chiara Lalli e Felicetta Maltese, autodenunciati al loro ritorno in Italia ai Carabinieri di Firenze".

Cappato, Lalli e Maltese rischiano una condanna fino a 12 anni proprio in base all'articolo 580 di una legge del 1930 sull'istigazione o aiuto al suicidio. Lo rende noto l'Associazione Coscioni

