Coniugi feriti a colpi di roncola, forse vittime agguato

Potrebbero essere rimasti vittima di un'agguato, un'azione premeditata e non di una rapina i due coniugi ricoverati in gravi condizioni al San Martino di Genova per gravi ferite al capo e agli arti superiori. Angelo Imporzani e Karin Dupres sono stati trovati massacrati a colpi di roncola la notte scorsa nella loro abitazione di Celesia a San Colombano Certenoli (Genova). I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno trovato anche l'auto usata nella fuga dagli aggressori a poca distanza dall'abitazione.



