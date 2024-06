Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per piogge e temporali 

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo di color giallo a causa delle piogge e dei temporali previsti sul territorio regionale. L'avviso sarà in vigore dalle 18 di lunedì 10 giugno fino alle 14 di martedì. Il graduale avvicinamento di una saccatura depressionaria atlantica - si legge nel bollettino meteo - favorirà l'afflusso di correnti sudoccidentali umide e progressivamente più fresche. Passeranno numerosi fronti che manterranno instabilità diffusa. Da giovedì pomeriggio affluiranno masse d'aria più secche e stabili. Lunedì pomeriggio, spiega la Protezione civile, sono previsti rovesci e temporali sparsi, che saranno inizialmente più probabili verso la zona montana. Dalla sera e fino al mattino di martedì i temporali potranno essere anche forti, con possibili piogge stazionarie localmente intense su pianura udinese, Isontino e costa. Da martedì pomeriggio e fino a giovedì il tempo rimarrà instabile. Saranno quindi ancora probabili rovesci e temporali sparsi, specie sulla zona montana e la fascia orientale, con piogge da moderate ad abbondanti. Il verificarsi di tali eventi, avverte la Protezione civile, può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali, in particolare durante la fase acuta dell'evento.

Forte temporale a Trieste, interventi dei vigili del fuoco

Un forte temporale, con grandine, si è abbattuto su Trieste. Durante le forti piogge alcune strade, in particolare in centro, si sono allagate creando disagi al traffico. Un problema collegato anche ai tombini che non hanno potuto scaricare l'acqua nell'immediato. I vigili del fuoco del comando territoriale, tra le 8 e le 10.30, hanno portato a termine 25 interventi di soccorso legati al maltempo. Per quanto riguarda gli allagamenti, segnala la polizia locale, hanno riguardato alcune vie del centro, il sottopasso di piazza Libertà e via Locchi. Una situazione che si è risolta con il cessare della pioggia.

Maltempo in Toscana, oltre 4.000 fulmini

Una forte perturbazione ha interessato la notte tra domenica e lunedì a Toscana centro settentrionale "con forti raffiche e grandinate": "Registrati in questa area oltre 4000 fulmini". Così sui social il governatore Eugenio Giani. Ieri la Protezione civile regionale aveva emesso un'allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana centro settentrionale.

Una forte perturbazione ha colpito il territorio lombardo causando decine di richieste di intervento da parte dei vigili del fuoco. Le province maggiormente colpite sono state Brescia e Cremona, dove si sono verificati numerosi allagamenti. Le squadre dei vigili del fuoco sono state mobilitate in tutto il territorio per affrontare le situazioni di emergenza. In supporto ai colleghi lombardi, sono giunte anche sei squadre di vigili del fuoco dall'Emilia Romagna.

