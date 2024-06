Musumeci chiede una relazione sui tempi dei soccorsi nel Natisone

Dopo che il ministro con delega alla Protezione Civile, Nello Musumeci, ha annunciato di aver chiesto, al prefetto di Udine, Domenico Lione, una dettagliata relazione sulle primissime attività di soccorso svolte subito dopo l'allarme lanciato dai tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone, la Procura starebbe per acquisire i tabulati relativi alle richieste di aiuto.

Lo apprende l'ANSA da fonti vicine all'inchiesta.

Il fascicolo, senza indagati, mira solo a fare chiarezza sull'accaduto; anche tra i vari enti deputati istituzionalmente ai soccorsi, è stato aperto un dibattito per eventualmente migliorare i protocolli.

Si discute, ad esempio, se invece di attivare l'elicottero Drago dei Vigili del fuoco, di stanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, non fosse stato più opportuno far alzare in volo l'elicottero sanitario della Sores Fvg, con tecnico del Soccorso alpino a bordo, operativo da Campoformido, Udine, che dista soltanto una manciata di minuti di volo da Premariacco.

Il ministro Musumeci due giorni fa ha postato sul proprio profilo Facebook un messaggio in cui annunciava che avrebbe chiesto al prefetto "una dettagliata relazione sulle primissime attività di soccorso svolte subito dopo l'allarme".



