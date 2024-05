Uccise un ladro, tabaccaio condannato a cinque anni

È stato condannato a cinque anni Marcellino Franco Iachi Bonvin, il tabaccaio di Pavone Canavese, in provincia di Torino, che il 7 giugno 2019 sparò contro i ladri che stavano assaltando il suo negozio uccidendone uno, Ion Stavila, un 24enne originario della Moldavia. La sentenza è stata pronunciata questa mattina dal tribunale di Ivrea.

La procura aveva chiesto una condanna a 12 anni di reclusione. Marcellino Franco Iachi Bonvin è andato a processo con rito abbreviato per omicidio volontario.

Inizialmente il 71enne era stato accusato di omicidio colposo per eccesso di legittima difesa.

"Sono abbastanza deluso dalla sentenza perché mi aspettavo l'assoluzione". Questo il commento di Iachi Bonvin dopo la lettura della sentenza. "Non ho fatto altro che difendermi - ha aggiunto il tabaccaio all'uscita dal palazzo di giustizia - ma da persona normale, padre e nonno, ho trascorso questi anni soffrendo per quello che è successo".

"Attendiamo le motivazioni per presentare l'appello" annunciano, invece, i suoi legali Mauro Ronco e Sara Rore Lazzaro. "Nell'istruttoria ci sono due ipotesi alternative che raccontano quello che è successo - spiegano - e bisogna vedere quale delle due il giudice ha ritenuto valida. In ogni caso, in entrambe le versioni, ci sta la legittima difesa".

Per i legali del tabaccaio comunque è stato un successo a fronte di una richiesta di condanna partita da ventiquattro anni, poi scesi a dodici. "Sono state riconosciute le attenuanti generiche, il risarcimento del danno e, soprattutto, la provocazione" sottolineano gli avvocati.

