Maltempo: allerta per temporali e vento forte in Lombardia

Il 'Centro funzionale monitoraggio rischi naturali' della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo moderata (arancione) per temporali e ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 18 di oggi.

Allerta ordinaria (gialla) a partire dalle ore 21 per rischio idraulico e a partire dalla mezzanotte per vento forte.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale di Milano è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Durante l'allerta meteo, il Comune di Milano invita i cittadini "a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi. Inoltre si invita a non sostare sotto gli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante - conclude la nota di Palazzo Marino - provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie".



