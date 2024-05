Foro su lapide partigiana, condanna dell'Anpi nel Vercellese

L'Anpi di Borgosesia (Vercelli) denuncia un nuovo danneggiamento alla lapide partigiana alla bocchetta della Crosuggia al Briasco, luogo simbolo per ricordare i Caduti per la libertà. A distanza di cinque anni dal primo gesto di vandalismo contro il cippo e la lapide che omaggiano i partigiani, qualcuno nelle scorse ore ha sparato contro il monumento, provocando un largo buco proprio accanto alla parola "sentinella partigiana".

"Sparare contro una lapide di caduti e già un gesto frutto di idiozia e ovviamente illegale - spiega il presidente della sezione di Borgosesia dell'Associazione nazionale partigiani -, sparare contro una lapide su cui c'è un scritta che ricorda i Caduti per la libertà è un'evidente provocazione fascista. Vien da pensare, a questo punto, che anche il primo danneggiamento sia da attribuire, probabilmente, a un'ignobile azione di stampo fascista. Ci chiediamo come sia possibile che circolino persone armate pronte a sparare, e che tali individui piuttosto disturbati abbiano in tasca un porto d'armi".

L'Anpi condanna quindi questi gesti "pericolosi per tutti, nonché - conclude Orsi - indicatori della presenza di rigurgiti fascisti e, purtroppo, anche di un clima generale di attacco ai valori della Resistenza, contenuti nella nostra Costituzione".





