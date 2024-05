Martedì al via il test di Medicina per 71 mila studenti

È previsto per martedì 28 maggio il debutto del nuovo test per l'accesso a Medicina Odontoiatria e Veterinaria dopo l'esperimento del Tolc Med, al centro di ricorsi e polemiche e quindi archiviato.

Sono 71.508 gli iscritti alle prove, 67.260 per Medicina, 7.862 per Veterinaria Per Medicina e Chirurgia sono attualmente previsti 20.867 posti; di questi 1.400 sono riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero. Mentre sono in totale 1.535 i posti disponibili per i corsi di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria. Di questi 116 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero.

Oltre a questa di maggio, ci sarà una sessione a luglio, con la possibilità, per i candidati, di partecipare ad entrambe. Lo svolgimento dei test sarà in presenza, a partire dalle ore 13, ed il formato della prova sarà cartaceo e composto da sessanta domande, estratte da un'apposita banca dati pubblica di almeno 7.000 quesiti. Per lo svolgimento delle prove sarà assegnato un tempo di 100 minuti.



