Investita da un'auto e travolta da un'altra, gravissima

Una donna di 55 anni è stata investita da un'auto che l'ha sbalzata di alcuni metri sulla carreggiata, dove un altro veicolo in marcia l'ha travolta.

L'incidente stradale è avvenuto alle 14 nel centro di Casalpusterlengo (Lodi), tra la via Emilia e la stazione ferroviaria, e la vittima è in gravissime condizioni per traumi multipli al torace, all'addome e al bacino. E' stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. La polizia locale del Comune di Casalpusterlengo sta accertando le responsabilità.



