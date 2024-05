Crolla maxi-bici per celebrare Pantani, aperta un'indagine

La Polizia municipale di Biella ha avviato un'indagine sul crollo della maxi bicicletta allestita nel parco della frazione collinare di Oropa per celebrare il ritorno del Giro d'Italia di ciclismo a 25 anni dall'epica impresa di Marco Pantani. La gigantesca bici è collassata, ieri pomeriggio, poco dopo che un gruppetto di persone, tra cui il sindaco e il vicesindaco, si era avvicinato per una foto ricordo, ferendo lievemente il consigliere comunale Corrado Neggia, che è stato curato al pronto soccorso con un codice verde. Paura anche per il sindaco Claudio Corradino e il suo vice, Giacomo Moscarola.

"Ho avuto paura di morire - spiega Moscarola - perchè il crollo è stato improvviso e non c'era modo di poter scappare.

Tutto è avvenuto all'improvviso. Per scattare la foto abbiamo ricevuto la rassicurazione che la struttura avrebbe tenuto il nostro peso, ma non è stato così".

La maxi-bici è una replica in ferro della bici di Marco Pantani è alta 12 metri e pesante centinaia di chili.



