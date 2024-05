Scompare da casa e scivola in un canale, 96enne ritrovato da Cc

Lo hanno ritrovato i Carabinieri, intorno all'1.30 della scorsa notte, immerso nell'acqua per oltre un metro dopo essere scivolato in un canale a circa un chilometro dalla sua abitazione nelle campagne di Medelana di Ostellato, nel Ferrarese. Protagonista della vicenda un uomo di 96 anni che, ieri, non aveva fatto rientro dopo la consueta camminata pomeridiana nei pressi di casa facendo scattare, a tarda serata, l'allarme dei familiari e le ricerche da parte dei militari della compagnia di Portomaggiore.

Acquisite le prime informazioni ed una foto dell'anziano gli uomini dell'Arma hanno avviato un rastrellamento palmo a palmo dei campi della zona affiancati anche dai Vigili del Fuoco.

Dopo un paio d'ore di ricerche, complicate dal buio della notte, il 96enne è stato ritrovato stanco, disorientato e infreddolito ma complessivamente in buone condizioni dopo essere scivolato in un canale da cui è stato tratto in salvo dai Carabinieri che hanno dato vita a una sorta di catena umana. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cona, dove si trova tuttora in osservazione e dove non sarebbe in pericolo di vita.



