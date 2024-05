Comitato Ponte Morandi, 'schifati da intervista a Benetton'

"Ci sono volute un po' di ore per metabolizzare quanto abbiamo letto in merito all'abbandono dall'azienda di Luciano Benetton, uno dei fondatori dell'omonimo colosso. Parole di commiato rilasciate quasi in veste immacolata e commossa al giornalista che lo incalza teneramente nel richiedere un dettagliato racconto. Ci sono volute un po' di ore prima di rispondere, perché il primo istinto di penna sarebbe stato greve". Così Egle Possetti, presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, commenta in una nota le notizie sull'addio di Benetton. "Ha dovuto sopportare la tragedia? Siamo allibiti e schifati. Per lui nessuna pietà".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA