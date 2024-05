Accoltellato in mezzo alla folla ad Arezzo, in ospedale

Accoltellamento in mezzo alla folla ad Arezzo. E' accaduto nella centrale piazza Sant'Agostino durante la movida del sabato sera.

Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di uno scontro tra due uomini armati di coltello. Ad avere la peggio è stato un 34enne colpito da alcuni colpi di coltello e di bottiglia. All'arrivo della polizia l'uomo era riverso a terra.

Ai soccorritori ha riferito di essere stato aggredito dall'avversario con una lunga lama e con una bottiglia di vetro.

La presenza dei poliziotti è stata richiesta anche più tardi, in pronto soccorso ad Arezzo, al momento dell'arrivo del 34enne, in evidente stato di alterazione psicofisica. L'uomo, giunto con l'ambulanza infermierizzata al San Donato, è stato protagonista di varie intemperanze che hanno messo in difficoltà il personale sanitario. Indagini in corso per risalire all'autore dell'aggressione.



