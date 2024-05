Marito dell'influencer, la difesa chiede la scarcerazione

Questa mattina in tribunale a Biella si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto di Jonathan Maldonato, il 37enne in carcere con l'accusa di tentato omicidio della moglie Soukraina El Basri, influencer di 30 anni.

E' stata una udienza durata circa quattro ore, nella quale l'uomo ha risposto alle domande dei magistrati.

La difesa, rappresentata dall'avvocato Giovanna Barbotto, ha chiesto una misura meno afflittiva rispetto alla detenzione.

Secondo il legale non ci sarebbe infatti il pericolo di fuga.

Al momento il giudice non si è ancora espresso.



