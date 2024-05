Giubileo, Fisichella: 'Bene piazza Pia ma degrado vie limitrofe'

"Al Giubileo sono ormai anni che ci stiamo preparando: da parte nostra è tutto iniziato nel 2022. Lo dicono tutti i cantieri aperti: Roma sarà certamente più bella e più vivibile. Penso ai grandi lavori di piazza Pia dove passavano 3.000 macchine al giorno e sarà restituita ai pedoni, che avranno un unico passaggio da Castel S. Angelo a San Pietro". Lo ha detto monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, in audizione alle commissioni capitoline congiunte Giubileo e Turismo.

"Roma sarà in questa zona più vivibile - ha aggiunto - anche se c'è ancora molto degrado nelle vie laterali che avrebbe bisogno di essere risparmiato. Come voi sapete la mattina, fino alla sera San Pietro la zona è stracolma di turisti in ogni momento e giorno dell'anno".

"Monsignor Fisichella ha ragione, la preparazione del Giubileo sta procedendo bene ma anche a causa del grande afflusso di turisti in alcune vie laterali intorno a San Pietro ci sono problemi di degrado che vanno risolti. Lavoreremo con ancora maggiore impegno per superarli del tutto. Sono fiducioso che anche grazie alla forte collaborazione tra Santa Sede, governo e Roma Capitale per il Giubileo avremo una città rinnovata e più bella", ha detto all'ANSA il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di un evento del Pd a Palazzo Brancaccio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA