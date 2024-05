Cei, il progetto sull'autonomia mina il principio di solidarietà

La Cei esprime le sue preoccupazioni sul progetto di legge per l'autonomia: "Da sempre ci sta a cuore il benessere di ogni persona, delle comunità, dell'intero Paese, mentre ci preoccupa qualsiasi tentativo di accentuare gli squilibri già esistenti tra territori, tra aree metropolitane e interne, tra centri e periferie. In questo senso, il progetto di legge con cui vengono precisate le condizioni per l'attivazione dell'autonomia differenziata" per i vescovi "rischia di minare le basi di quel vincolo di solidarietà tra le diverse Regioni, che è presidio al principio di unità della Repubblica".

Particolare "preoccupazione" è espressa per il settore della sanità. I vescovi propongono alla politica "un patto sociale e culturale".



