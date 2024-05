Neonato morto sulla nave, 'la madre l'ha sempre allattato'

"Non lo voleva uccidere". Così l'avvocato Giovanni Di Meglio, difensore di Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne nata a Manila (Filippine), la mamma che ha dato alla luce il bambino sulla nave da crociera Silver Whisper e poi ne avrebbe provocato la morte per una "negligenza criminale".

"In quei due giorni di vita - aggiunge il legale - nonostante avesse nascosto a tutti la gravidanza e il successivo parto, lo ha sempre allattato. Se avesse voluto ucciderlo avrebbe agito in altro modo, non avrebbe continuato a nutrirlo".

Il bambino era nato venerdì 17 maggio a bordo della nave lungo la rotta fra Civitavecchia e Porto Santo Stefano dove la Silver Whisper è rimasta alla fonda al largo dell'Argentario per una notte. Non solo la madre lo allattava sempre, ma se il neonato restava solo per i turni di lavoro della donna pare che venisse nascosto nell'armadietto della cabina di alloggio, per evitare che cadesse dal letto. E per non farlo scoprire visto che nessuno dell'equipaggio, a parte le colleghe della 28enne, sapevano della gravidanza.

All'armadietto dove il piccolo veniva nascosto venivano lasciate aperte le ante per farlo respirare. Azioni queste, che fanno ritenere al difensore, che la 28enne non volesse uccidere suo figlio. Sarà proprio questo uno dei nodi che le indagini dovranno sciogliere: ovvero, se la morte del piccolo sia stata provocata volontariamente dalla madre o se le condizioni in cui veniva tenuto ne hanno causato stenti e privazioni.

Per la morte del bambino sono in stato di fermo in carcere con l'accusa di omicidio volontario, oltre alla mamma, due colleghe, Mutundu Dorcas Njuguini, originaria del Kenya, e Mphela Kgothadso Mabel Jasmine, del Sud Africa, le quali avrebbero concorso nel causare la morte del neonato. La cabina dove si trovava l'armadietto è l'alloggio di servizio delle tre dipendenti, imbarcate per mansioni di cucina o come cameriere. Le tre donne sono ora nel penitenziario di Sollicciano a Firenze dove aspettano l'udienza di convalida.





Domenica sera l'allarme del decesso del piccolo è partito quando il comandante della nave ha saputo della sua morte. La procura ha conferito per venerdì 24 maggio l'incarico per l'autopsia all'ospedale Misericordia di Grosseto. Sarà il professor Mario Gabrielli, direttore del dipartimento di Medicina legale dell'Università di Siena, insieme allo specialista di anatomia patologica Paolo Toti, a ricevere l'incarico dal sostituto procuratore Giovanni De Marco, che sta coordinando le indagini, condotte dai carabinieri di Orbetello e dal nucleo investigativo dell'Arma di Grosseto.

La nave, ripartita la notte tra domenica e lunedì dopo le ispezioni a bordo, ha fatto sosta a Portoferraio e poi ha proseguito la crociera per la Sardegna.

