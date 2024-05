Arriva l'interrogatorio per Toti, davanti ai pm il 23 maggio

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari con l'accusa di corruzione e falso, verrà interrogato dai magistrati genovesi tra due giorni, giovedì 23 maggio. Al momento non è stato reso noto il luogo dell'interrogatorio che verrà condotto dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti.

Toti si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Paola Faggioni, rimandando alla lettura dell'imponente fascicolo di indagine.

Nei prossimi giorni verranno sentiti come persone informate dei fatti anche il sindaco di Genova Marco Bucci e l'armatore Gianluigi Aponte.



