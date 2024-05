Ancora maltempo al Nord, nel Bolognese migliaia senz'acqua

Il maltempo continua a flagellare il nord Italia, con allagamenti e livelli dei fiumi sulla soglia dell'allerta. Nel Bolognese migliaia di persone sono senz'acqua potabile da ieri sera a causa di rotture nell'acquedotto che hanno causato l'interruzione nella fornitura. La zona interessata è quella di Castello di Serravalle, Valsamoggia, comune di quasi 5mila abitanti. Nel Veronese è esondato un fiume, mentre il prefetto di Vicenza ha deciso di rinviare il playoff di serie C Vicenza-Padova che si sarebbe dovuto giocare questa sera. Nel Vicentino i vigili del fuoco sono al lavoro per monitorare la situazione, in particolare su alcune frane. Il Po è di nuovo in piena nel Reggiano mentre domani in Valsamoggia riapriranno le scuole. "Usciremo dall'emergenza maltempo soltanto nei prossimi giorni", ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio che ha lanciato un appello alle popolazioni interessate a seguire le indicazioni delle autorità locali, per evitare di mettersi in possibili situazioni di pericolo.



