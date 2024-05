Asia, 14 anni, malata di tumore e vittima di hater. Mattarella le scrive su Instagram

"Asia ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri. Sergio Mattarella". Il Presidente della Repubblica entra su Instagram per commentare il video di una bambina malata. Affetta da un tumore e costretta a cure continue la bambina di 14 anni è pero circondata dall'affetto dei medici e degli impiegati dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. E' stato lo stesso ospedale a diffondere un video nel quale la ragazza suona il pianoforte e a commento di questo video sono arrivati il saluto e l'incoraggiamento di Mattarella.

Asia è una ragazzina di Sala Consilina, nel Salernitano ed è costretta a passare gran parte del suo tempo in ospedale e naturalmente passa molto del suo tempo sui social. Incredibilmente proprio sui social è diventata bersaglio degli hater. Lo ha raccontato la mamma Rossana a Ondanews, decidendo di rendere pubblici alcuni dei commenti più cattivi. La cosa deve aver colpito il presidente che, tramite il profilo Instagram del Quirinale, ha voluto fargli sentire la sua vicinanza.

"Al presidente Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno", ha detto all'ANSA la mamma di Asia. La donna ringrazia anche i tantissimi che le hanno mostrato solidarietà: "Ciò significa che non esiste solo del marcio". E ad ogni vittima di bullismo dice di "prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo non lasciandosi mai intimidire".

