AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 19 maggio 2024:

IRLANDA - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in visita di stato

MADRID - Terza giornata congresso Ecr. Collegamento della premier italiana Giorgia Meloni

MILANO - Teatro del Buratto, via G. Bovio 5 ore 11.00 "Per un'Europa libera, giusta e sostenibile", manifestazione con Rackete, Salis e Fratoianni

MILANO - Piazza Cantoni ore 11.00 Incontro di Richetti e Benzoni con Gelmini il segretario di Azione Milano, Ascioti e i candidati alle elezioni europee BARI - Via Argiro, piazza Umberto ore 11.00 Pd, presenta le candidature di Decaro e Annunziata al Parlamento europeo

PAVIA - V.le Repubblica 40 ore 11.00 Presentazione della lista "Pavia Prima - Cantoni Sindaco" , con il sindaco, Cantoni e il coordinatore cittadino Morando

SARDEGNA - Nuoro ore 11.00 La segretaria del Pd, Schlein al Museo del Costume Via Antonio Mereu 56;ore 14.30 Abbasanta Nuraghe Losa bivio di Abbasanta al km 120 circa della 131;ore 16.30 Sassari Veranda panoramica Cooperativa Piccoli Passi Località Porto Ferro incontro pubblico con i candidati Mascia e Caciotto; ore 18.15 Alghero Piazza Porta Terra; ore 20.15 Sassari Piazza Tola

MILANO - Gazebo Avs Piazzale Oberdan ore 12.00 Conferenza stampa di Alleanza Verdi Sinistra, con Marino, Scuderi, Innisi, Apuzzo, Mori e Bonelli

TAIWAN - Il vicepresidente del Senato, Centinaio, ospite del ricevimento di Stato promosso dalla presidente uscente Tsai Ing-wen, mentre lunedì 20 assisterà con la delegazione Italiana alla cerimonia di giuramento del presidente Lai

SASSUOLO - Teatro Carani ore 10.00 Il ministro dei Trasporti, Salvini incontra i cittadini; alle 12.00,a Imola al Formula 1 Gran Premio dell'Emilia Romagna; alle 18.30 a Cervia, incontro con i cittadini in via Nazario Sauro 7M; alle 20.30 a Forlì al Grand Hotel in via del Partigiano

ISRAELE - Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Sullivan incontra il premier Netanyahu

WASHINGTON - Discorso del presidente della Fed, Powell alla Georgetown University

CREMA (Cremona) - Piazza del Duomo ore 8.30 Prima edizione della biciclettata solidale organizzata dalla Fondazione Ieo-Monzino a sostegno della ricerca medico- scientifica dello Ieo

NAPOLI - Parco Emilia Laudati - Secondigliano ore 11.00 "Un Calcio a Gomorra", la Fondazione FQ inaugura il campetto Emilia Laudati, con il procuratore Antimafia, Melillo e il sindaco di Napoli, Manfredi

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica di San Pietro ore 10.00 Il Papa presiede la messa nella solennità della Pentecoste

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Il Papa recita il Regina Caeli CANNES - Festival internazionale del cinema

REGGIO EMILIA - Mapei Stadium ore 12.30 Serie A, Sassuolo-Cagliari,37esima giornata

MONZA - U-Power Stadium ore 15.00 Serie A, Monza-Frosinone,37esima giornata

EMPOLI - Bluenergy Stadium ore 15.00 Serie A, Udinese-Empoli,37esima giornata

MILANO - Stadio San Siro ore 18.00 Serie A, Inter-Lazio, 37esima giornata

ROMA - Stadio Olimpico ore 20.45 Serie A, Roma-Genoa,37esima giornata

TORINO - C.so Gaetano Scirea, 50 Calcio, vigilia Bologna-Juve, conferenza stampa di Allegri

MANERBA DEL GARDA - Giro d'Italia 2024,Manerba del Garda- Livigno(Mottolino),15/ma tappa

ROMA - Foro Italico Tennis, Internazionali Bnl d'Italia

