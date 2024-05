Trovato il corpo del disperso, era andato a vedere la piena

E' stato individuato stamani dai vigili del fuoco il corpo di Mario Porro, 66 anni, il pensionato di Cantù (Como) disperso da ieri pomeriggio, quando è caduto nelle acque del torrente Serenza in piena. Il ritrovamento è avvenuto circa tre chilometri a valle dal punto in cui era caduto in acqua. I vigili del fuoco con il reparto sommozzatori lo stanno recuperando in queste ore.

L'uomo - volontario di uno dei gruppi che realizzano i carri del Carnevale di Cantù - ieri pomeriggio era uscito con due amici per guardare la piena del torrente da un ponticello che è crollato trascinandolo in acqua.



