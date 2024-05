Caso Iovino, Ludovica Di Gresy: 'Al pestaggio io non c'ero'

Ludovica Di Gresy, 22 anni, indicata come la ragazza bionda che era con Fedez la sera della rissa e del pestaggio del trainer Cristiano Iovino, in un'intervista al Messaggero dice che lei, la sera di domenica 21 aprile, era "a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa".

"Non ho mai messo piede in quel locale, - spiega la giovane parlando del 'The Club' di largo La Foppa, dove sarebbe iniziata la rissa tra il rapper e il personal trainer - lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco". Martedì è stata chiamata in Questura come persona informata dei fatti: "Avevano letto il mio nome sui giornali - dice ancora al Messaggero -, ho ribadito che io non c'ero, né in discoteca, né tantomeno sotto casa di Iovino".

"E' assurdo - commenta la studentessa e modella milanese - che Procura e stampa mi abbiano messo in mezzo senza neanche avere la certezza che fossi lì". Chi fosse la ragazza che era con Fedez, Ludovica lo ignora: "Non ne ho idea. Sicuramente non io".

Smentisce di avere una relazione con il rapper, ex di Chiara Ferragni, e spiega di non aver mai visto Iovino, mentre tra gli ultras del Milan "l'unico che conosco è Christian Rosiello perché è il bodyguard di Federico", che ha conosciuto al Cipriani lo scorso febbraio e con cui dice di esser sempre uscita con altri amici. Esclude che il rapper possa aver organizzato una "spedizione punitiva. Non è un violento, non è mai stato aggressivo". Dice di averlo sentito in questi giorni, e che è "molto dispiaciuto per la situazione e soprattutto è arrabbiato del fatto che siano uscite notizie inventate". Lei spera "che questa storia finisca il prima possibile. Sta diventando una cosa troppo grande". "Non è mai stato il mio obiettivo finire sui giornali, sono sempre stata - sottolinea - una persona riservata. Non cerco e non voglio questo tipo di notorietà. Ma soprattutto sono sconvolta che il mio nome sia finito in mezzo a una cosa tanto grave".

