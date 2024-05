Assessore Granelli: 'A breve il fiume Seveso esonderà a Milano'

"Sono quasi le 17 dopo una giornata, dalle 6:30 di questa mattina in cui abbiamo cercato di tenere il più possibile, la vasca ormai è completamente piena e a breve il Seveso esonderà a Niguarda e per l'ennesima volta allagherà i quartieri". Lo ha detto in un video l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli, parlando dell'allerta meteo in città. "Questo perché, come abbiamo sempre detto, una vasca da sola non basta, servono tutte le vasche, quella di Senago, quella di Lentate, quella di Paderno- Varedo - ha aggiunto -. Dobbiamo fare in fretta, fare tutte le vasche, per questo noi lo diciamo a Regione, non dobbiamo perdere un minuto perché i quartieri di Milano devono vivere tranquilli. La vasca di Milano serve ha protetto la giornata di oggi ma da sola non basta".



