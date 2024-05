Motocross nel Parco del Partenio, intervengono i carabinieri

Corse di motocross e fuoristrada nell'area protetta del Parco regionale del Partenio. I carabinieri forestali di Avellino sono intervenuti in una zona di montagna del comune di Summonte dove numerosi motociclisti alla guida di mezzi senza targa si stavano sfidando in gare ed esercitazioni. Nonostante l'alt dei carabinieri, sono riusciti a dileguarsi rapidamente attraverso i boschi circostanti. Uno dei centauri è stato però costretto ad abbandonare la moto facendola rotolare lungo il pendio sottostante. Il mezzo è stato recuperato e sequestrato per la confisca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA