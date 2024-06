Salvini vota a Milano, 'un voto contro la guerra'

Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha votato per le elezioni Europee nel seggio di via Martinetti a Milano. "Chiedo con forza un voto contro la guerra, per fermare la guerra e isolare bombaroli come Macron", ha detto fuori dal seggio. "Aldilà di tutti gli altri temi sacrosanti su cui la Lega si batte da anni, gli italiani possono fermare i venti di guerra", ha osservato.

"C'è gente pericolosa che vorrebbe trascinarci verso la terza guerra mondiale, la scelta per la Lega è una scelta di pace. Chi sceglie la Lega - ha proseguito Salvini - dice no all'invio di militari italiani in Ucraina e no all'utilizzo di armi contro la Russia, che ci porterebbero verso la terza guerra mondiale.

Prima viene la pace e poi tutto il resto". Alla domanda se la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sia propensa alla guerra, ha risposto: "No. Il governo italiano è uno dei pochi che tiene duro, però se vincessero i partiti di sinistra, alleati di Macron, la guerra mondiale è dietro l'angolo e siccome ci sono anche in Italia gli amici di Macron, il voto per la Lega è una scelta netta, chiara e precisa e un voto per la pace. E che il buon Dio e la Madonna ci proteggano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA