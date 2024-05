Toti: manifestazione davanti Regione per chiedere dimissioni

"Tra poche ore saremo in piazza De Ferrari, davanti al palazzo della regione per manifestare contro mafia e corruzione. Chiederemo le dimissioni di Toti, perchè quanto è accaduto nella nostra Liguria è scandaloso e non accettiamo di restare a guardare". L'associazione civica Genova che Osa ha annunciato una manifestazione nel pomeriggio alle ore 18 alla quale chiede la partecipazione di comitati e associazioni di cittadini che negli ultimi anni hanno manifestato in più occasioni contro alcune scelte urbanistiche sia del comune di Genova sia della Regione.

"Toti è stato arrestato insieme a imprenditori e dirigenti, un sistema di potere che ha svenduto la Liguria agli interessi economici di pochi privilegiati - spiega Genova che Osa in una nota -. Chiediamo la dimissioni di Toti, trasparenza alle elezioni, fuori la corruzione dalla politica".



