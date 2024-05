Precipita dal terzo piano, muore un operaio nel Napoletano. Un'altra vittima a Casalnuovo

Un altro morto sul lavoro, in provincia di Napoli. Dopo l'operaio deceduto a Lettere, questa mattina i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo sono intervenuti nella clinica Villa dei Fiori di Acerra. Un operaio 60enne è morto in un cantiere in viale dei Tigli, a Casalnuovo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.

Un operaio di 57 anni, secondo una prima ricostruzione, sarebbe invece precipitato dal terzo piano di un palazzo attorno al quale era in allestimento un cantiere edile. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata, in via Depugliano dove sono intervenuti i carabinieri.





