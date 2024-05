Maltempo: albero cade su tre auto in sosta a Genova

La pioggia delle ultime ore caduta incessante su Genova ha causato diversi danni e allagamenti. In corso Montegrappa un albero si è abbattuto all'altezza del tornante di via Asiago danneggiando tre auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. La strada è stata chiusa circa mezz'ora per consentire i lavori di rimozione. All'alba, in piazza del Cavalletto in centro città, sono caduti alcuni pezzi di cornicione dalla facciata di un palazzo. Sul posto sono arrivati i pompieri e i vigili urbani che hanno transennato l'area. In entrambi i casi non si registrano feriti.





A Milano forti piogge, attenzione a livelli Seveso e Lambro

A Milano nella notte e nelle prime ore della mattinata sono cadute forti piogge, un maltempo che proseguirà nel pomeriggio, quando sono attese nuove precipitazioni. Per questo c'è attenzione per i livelli dei fiumi Seveso e Lambro che si stanno innalzando. A causa delle piogge che sono cadute nella notte e questa mattina, tra le 6 e le 8 fino alle ore 9 in Brianza, "Seveso e Lambro stanno vedendo crescere i loro livelli in prossimità di Milano per l'arrivo dell'onda di piena - spiega sulle sue pagine social l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli -. Per il Seveso il canale scolmatore sta scaricando gran parte dell'onda di piena e per ora non siamo ancora ai livelli di attivazione della vasca di Milano". Diversa la situazione per il fiume Lambro che ha raggiunto i 2 metri a Feltre, nella zona del parco, "quindi abbiamo allertato di nuovo le comunità" che lì si trovano "per l'eventuale evacuazione", spiega Granelli. Le squadre della Protezione civile e di MM servizio idrico sono state attivate.

Cade un albero a Roma, danneggiati 3 balconi

Un grosso albero è caduto in via Latina, in zona Appio a Roma, danneggiando tre balconi. Sul posto i vigili del fuoco con quattro squadre. Non si registrano feriti. Diversi gli interventi dei pompieri nelle ultime ore tra Roma e provincia per rami e tegole pericolanti.

Pioggia sull'Umbria, allagamenti a Orvieto

È allerta gialla per maltempo su tutta l'Umbria dove comunque non vengono segnalati disagi particolari. Qualche piccolo disagio solo nell'orvietano. Il Comune di Orvieto segnala "allagamenti e cadute di piante". L'ingresso al cimitero monumentale è allagato e "non è accessibile". Sempre ad Orvieto, fa sapere il Comune, è in corso la rimozione delle piante cadute su due strade. L'allerta gialle è stata diramata dalla Protezione civile per il rischio temporali su tutto il territorio umbro e per quello idrogeologico nelle zone del ternano, versante sud-occidentale. Il maltempo continuerà fino a tutta la giornata di domani, venerdì 3 maggio. Un miglioramento è previsto a cominciare dalla notte di sabato. Le abbondanti piogge hanno prodotto anche un importante abbassamento delle temperature che si attestano attorno ai 10-11 gradi e sono date in ulteriore diminuzione.

Continuano le precipitazioni in Piemonte

Ancora maltempo in tutto il Piemonte. Con medie e forti piogge sul territorio. Già ieri l'Arpa aveva annunciato rovesci e anche neve sui 1800-2000 metri. Mentre nel biellese ieri sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per la caduta di alberi nelle strade, nelle grandi città come Torino non si registrano particolari disagi. Mentre nel cuneese ci sono stati problemi per le esondazioni di canali e per fenomeni franosi sulla collina di Peveragno. Nel capoluogo piemontese dopo una pausa di alcune ore ha ripreso a piovere, con rovesci di media intensità. Resta alta l'allerta per dissesto idrogeologico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA