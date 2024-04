Tir cade da un viadotto, il bilancio è di due feriti

Sono due le persone rimaste ferite nell'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio sulla Fondo Valle Sele, tra gli svincoli delle zone industriali di Calabritto, in provincia di Avellino, e Quaglietta, in provincia di Salerno. L'autista del tir, residente a Foggia, che dopo aver tamponato un'auto è precipitato dal viadotto da un'altezza di dieci metri, è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato in eliambulanza in ospedale a Salerno. Il conducente dell'auto coinvolta nell'incidente è stato invece trasferito in ambulanza all'ospedale di Oliveto Citra (Salerno).





