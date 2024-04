Dati in peggioramento

Nella precedente inchiesta di Lost in Europe pubblicata nel 2021 era emerso che, prendendo in considerazione gli anni dal 2018 al 2020, i minori stranieri non accompagnati scomparsi erano 18 mila. "I governi nazionali e l’Ue hanno costantemente ristretto la possibilità dei minori di chiedere asilo, escludendoli dall’accesso a politiche sociali e a supporto, spesso per scoraggiare altri a venire in Europa - dice Francesca Toscano di Save the Children Europe -. Il risultato è che molti ragazzi sono stati lasciati fuori da un percorso per trovare soluzioni di lungo periodo e per integrarsi nei paesi di accoglienza".

<iframe title="51,433 MNSA registrati come scomparsi da centri di accoglienza europei

2021-2023" aria-label="Map" id="datawrapper-chart-vRHJv"

src="https://datawrapper.dwcdn.net/vRHJv/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width:

0; min-width: 100% !important; border: none;" height="782" data-

external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use

strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-

height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-

height"])for(var r=0;r<e.length;r++)if(e[r].contentWindow===a.source){var

i=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";e[r].style.height=i}}}))}();

</script>

I numeri sono al ribasso poiché molti Paesi di prima fascia anche quest'anno non hanno fornito i dati: tra tutti Francia, Regno Unito, Spagna, Grecia. Solo 13 paesi hanno risposto fornendo i dati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia, Svezia, Svizzera. Per l’Italia e la Slovacchia sono stati utilizzati dei report ufficiali, ma non sono state ricevute risposte ufficiali. Altri 7 Paesi hanno risposto ma non sono riusciti a fornire i dati (Bulgaria, Grecia, Lettonia, Moldavia, Spagna e Polonia), mentre 9 Paesi non hanno risposto: Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Lituania, Portogallo, Regno Unito, Malta e Lussemburgo.

Non tutti i Paesi hanno fornito anche le nazionalità dei minori arrivati nei propri paesi, ma secondo i dati disponibili i primi a fuggire dai centri per minori europei sono gli afgani, seguiti dai siriani, i tunisini, gli egiziani e i marocchini.

I Paesi che hanno fornito i numeri divisi per nazionalità sono Austria, Italia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia e Cipro.

Nel 2021 l'ANSA aveva pubblicato in anteprima in Italia i dati del triennio precedente https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/04/18/scomparsi-18-mila-minori-stranieri-non-accompagnati_b0539518-3de2-44e7-9055-fef4552e678f.html). Tre anni dopo l'Italia è di nuovo prima in classifica con 22.899 allontanamenti dal 2021 al 2023. Al secondo posto c’è l'Austria con 20.077 nel triennio preso in esame.

Nel 2023 in particolare dai centri italiani sono scomparsi 10.100 minori stranieri non accompagnati (MSNA). A effettuare il monitoraggio delle presenze, degli ingressi e dei ritrovamenti sul territorio di questo ragazzi è il ministero del Lavoro, con dashboard aggiornate periodicamente. Spesso sono loro stessi a presentarsi nei commissariati perché sanno che verranno poi indirizzati ai centri di accoglienza "per proseguire nel loro percorso". A Roma dal 2023 esiste un "Safe Space" gestito dalla Croce Rossa Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale. Nel progetto "CapaCe" - dal 6 marzo 2023 fino alla fine dello scorso anno - i ragazzi e le ragazze straniere passati da qui sono stati 602 (12 femmine e 590 maschi): 290 dall’Egitto, 167 dalla Tunisia, 20 dalla Costa d’Avorio, 18 dalla Guinea e 17 dal Gambia. Nel nuovo progetto SPRInt, in corso, il Safe Space ha già accolto (dall’11 marzo al 24 aprile 2024) 93 MSNA di cui 6 femmine (dalla Bosnia) e 88 maschi. Nazionalità predominanti: Tunisia 34, Egitto 19, Gambia 13.

