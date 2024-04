Corteo a Tropea in solidarietà sindaco dopo scioglimento ente

Centinaia di persone hanno preso parte, oggi a Tropea, alla manifestazione "di solidarietà" all'amministrazione comunale decaduta a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale per presunte infiltrazioni mafiose. Ad organizzarla, da privata cittadina, Maria Antonietta Pugliese, presidente della Pro loco che però non è stata coinvolta nell'organizzazione.

Il corteo è partito da piazza Vittorio Veneto per poi snodarsi per le vie della città e terminare in largo Padre di Netta a poca distanza dal Comune. Assente all'evento il sindaco Giovanni Macrì.

"Mi preme dire che non si tratta di una manifestazione contro lo Stato - ha commentato Pugliese - anzi non entriamo assolutamente nel merito del provvedimento amministrativo e giudiziario ma siamo qui piuttosto a manifestare gratitudine all'amministrazione che, con dati oggettivi, ha sicuramente reso più vivibile la nostra città, garantendo il diritto al lavoro a fasce anche disagiate della comunità e rendendo Tropea una dei luoghi più belli e rinomati al mondo. Quindi non stiamo parlando solo di Tropea come una delle località di eccellenza della Calabria ma come una città italiana conosciuta al mondo per il suo buon governo".

Per la presidente dell'associazione commercianti di Tropea Romania Zangone, la manifestazione "vuole essere un semplice e doveroso ringraziamento per quello che il sindaco Giovanni Macrì e la sua amministrazione hanno fatto in questi 5 anni che è veramente sotto gli occhi di tutti e per i commercianti ancora di più perché noi abbiamo visto risultati in questo un lustro che mai si erano visti. La giustizia andrà avanti e farà il suo corso, da parte nostra abbiamo più volte già pubblicamente dichiarato la nostra disponibilità a collaborare con i commissari che si sono già insediati e ai quali auguriamo anche buon lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA