Ex finanziere 85enne sorprende ladri a casa e spara, un ferito

Un anziano finanziere in pensione di 85 anni ha esploso un colpo di pistola ferendo uno dei ladri che ieri sera si sono introdotti nella sua abitazione di Bergamo. L'episodio attorno alle 21,30 a Longuelo, quartiere periferico della città.

Il ladro ferito è un albanese di 26 anni, fermato dalla polizia nei pressi dell'abitazione: è stato sfiorato al collo da un proiettile e non è in gravi condizioni. È stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata dopo essere stato curato e dimesso dall'ospedale. Il complice si è invece dileguato.

L'arma dell'ex finanziere era regolarmente detenuta.



