Locatelli, su tema disabilità 'non si torna indietro'

"La grande riforma sulla disabilità è un salto di qualità e indietro non si torna.

Passiamo dall'assistenzialismo al tema dell'inclusione e della valorizzazione dei talenti e della competenza di ogni persona.

Con il 'Progetto di vita' scardiniamo tante prassi". Lo ha detto Alessandra Locatelli, ministra per la Disabilità, a Verbania per un incontro con le associazioni del territorio.

"Fino a oggi bisogna bussare a tante porte, con il 'Progetto di vita' la persona viene messa al centro di equipe composte da enti che attivano i servizi. È un cambio epocale in Italia nella presa in carico della cura della persona".



