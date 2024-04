Incornata da una bufala, grave un'anziana allevatrice

Un'anziana allevatrice di 78 anni è rimasta ferita in modo grave all'interno dell'azienda agricola di famiglia a causa dell'aggressione subita da una bufala, che ha incornato la donna provocandole gravi lesioni al collo ed all'addome. L'incidente è avvenuto in mattinata, in località Celma ad Amaseno, in provincia di Frosinone, uno dei principali poli bufalini del centro Italia nel quale si stima che pascolino circa 14mila bufale a fronte di una popolazione umana di circa 4mila persone.

La signora stava svolgendo le sue attività mattutine dentro al recinto degli animali, riempiendo di acqua l'abbeveratoio come ogni mattina. All'improvviso però una delle bufale si è staccata dalla mandria ed ha caricato l'anziana.

A chiamare i soccorsi sono stati i familiari. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che, vista la gravità della situazione, ha chiesto l'intervento di una eliambulanza. La paziente è stata trasferita a Roma ed è ricoverata con prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Qui è stata sottoposta ad un intervento chirurgico ma a rendere critica la situazione è l'età avanzata della donna.

Dell'episodio sono stati informati i carabinieri della locale stazione che stanno verificando il rispetto di tutte le norme di sicurezza.



