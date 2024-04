Va a scuola con il coltello, disarmato dai docenti e arrestato

Uno studente di 15 anni è stato arrestato a Milano dopo essersi presentato a scuola con un coltello, chiedendo di una professoressa in quel momento assente.

"Nella circostanza, il minore è stato bloccato e disarmato da altri due professori - si legge in una nota dell'Arma - i quali sono stati poi percossi dal giovane prima che si desse alla fuga a piedi, rintracciato poco dopo" dai carabinieri.

Il giovane, che ha precedenti, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei due insegnanti, uno dei quali è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso.

Il tutto è accaduto tra le 12 e le 13. Il ragazzo si è presentato facendo vedere di avere un coltello. Notato da due insegnanti, è stato subito disarmato e non ha mai nemmeno tentato di usare l'arma. Poi, però, per divincolarsi e andarsene, ha avuto una colluttazione con i due docenti che lo volevano trattenere.

I Carabinieri sono arrivati poco dopo e lo hanno rintracciato per strada, ancora nei pressi del complesso scolastico. Il 15enne, italiano di seconda generazione, che ha precedenti di Polizia come giovane intemperante, non risulta in cura per problemi psicologici, e non ha opposto resistenza ai militari.





