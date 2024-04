Uilpa, agenti aggrediti in carcere Genova Pontedecimo

Il sindacato Uilpa denuncia che "ieri pomeriggio , un detenuto tunisino giudicabile per reati di molestia sessuale, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, ha aggredito con calci, pugni e sputi, due agenti di polizia penitenziaria" nel carcere di Genova Pontedecimo. "Il detenuto pretendeva una seconda videochiamata tramite W.A - dice il sindacato -. I due malcapitati poliziotti sono stati trasportati al Pronto soccorso con prognosi di 5 giorni ciascuno".

Fabio Pagani, segretario della Uilpa Penitenziaria afferma che "tutto ciò è l'emblema dello stato drammatico delle carceri, che è peggiorato nell'ultimo periodo, ma che ha radici molto lontane e restituisce il risultato delle politiche inadeguate, miopi, incompetenti e non di rado propagandistiche dei governi, di qualunque composizione politica, che si sono succeduti almeno negli ultimi 25 anni".



