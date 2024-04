In campo si ricorda calciatore morto, maglia con foto e silenzio

Una maglia bianca con la foto di Mattia Giani - il calciatore 26enne del Castelfiorentino, che domenica 14 aprile ha avuto un malore durante una partita con il Lanciotto a Campi Bisenzio (Firenze) ed è deceduto poi il giorno dopo a Careggi - e con alle spalle il suo numero storico, il 10.

Così si aperta la partita di Eccellenza toscana Lanciotto Campi-Castelfiorentino, il cui recupero si disputa oggi allo stadio Bozzi di Firenze e non nell'impianto di Campi dove si è sentito male Giani, su richiesta del suo club. Nella maglia è anche scritto 'Mattia per sempre con noi'.

Le due squadre si sono radunate a centrocampo per osservare un minuto di silenzio. Subito dopo diversi tifosi del Castelfiorentino hanno intonato un coro dedicato a Giani.

La gara è ripresa dal minuto 14, esattamente nel momento in cui era stata interrotta, come prevede il regolamento, a seguito del malore accusato dal 26enne. Silenzio e commozione in campo e sugli spalti. La maglia numero 10 del Castelfiorentino è ora indossata da Francesco Pieracci.



