Trenitalia, oltre 17 milioni in viaggio durante i ponti

Sono più di 17 milioni le persone che viaggeranno con Trenitalia durante i ponti primaverili legati alle festività del 25 aprile e del 1 maggio. A fare i conti Trenitalia secondo cui quasi la metà - il 47% - ha acquistato il biglietto attraverso i canali digitali (+5% rispetto al 2023 compra su sito e App). Le prenotazioni registrate sono il 2,5% in più rispetto allo scorso anno.

Le città d'arte come Firenze, Napoli, Roma e Venezia trainano le prenotazioni sia per chi viaggia con i treni a lunga percorrenza - Frecce e Intercity - sia per chi sceglie i treni regionali.

Tra le mete estere più apprezzate c'è la Svizzera. Puglia, Liguria, Sicilia e Calabria sono le regioni scelte da chi vuole andare al mare. In crescita il numero dei viaggiatori verso i borghi.

Durante questo periodo spiega Trenitalia in una nota vengono incrementati i collegamenti e i posti disponibili. L'azienda ha integrato sui propri sistemi di vendita "Ecopassenger": applicazione che permette di confrontare i consumi energetici e le emissioni di CO2 di un viaggio in treno rispetto allo stesso tragitto effettuato con altri mezzi. Secondo una rilevazione SWG per Trenitalia, infatti, l'86% dei viaggiatori afferma di scegliere il treno perché meno inquinante.

