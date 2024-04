Sala, da Cecilia Strada un esempio di impegno vero

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sostiene la candidatura di Cecilia Strada da indipendente per il Pd alle prossime elezioni europee. "La sostengo perché Cecilia porta tante cose ma soprattutto una storia vera, di impegno non improvvisato e lungo - ha spiegato a margine dell'evento di lancio della campagna elettorale -. Io l'ho spinta fino dall'inizio a fare questa scelta perché c'è ancora qualcuno che si fida del sindaco ed è venuta da me a chiedere un consiglio. Non la pensiamo allo stesso modo su tutto ma la mia stima e il mio affetto sono veramente molto profondi". "Mi pare che qui al nord ovest ci sia una buona testimonianza di quello che potrà essere il PD nel futuro - ha concluso -.

Anche se non è il mio partito lo guardo sempre con grande attenzione e curiosità. Alla fine in queste elezioni mi pare che ci sia anche una presenza significativa di milanesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA