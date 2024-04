Emiliano vara un mini rimpasto, tre nuovi assessori

L'atteso rimpasto di Giunta in Puglia è arrivato in serata, in realtà si tratta di un "mini" rimpasto, soltanto tre le caselle riempite. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, infatti ha firmato le seguenti nomine assessorili: a Serena Triggiani la delega all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Politiche abitative, Crisi industriali e Politiche di genere; a Viviana Matrangola la delega a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Legalità e Antimafia sociale; a Debora Ciliento la delega ai Trasporti e Mobilità sostenibile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA