Si schiantano contro auto cc durante fuga, due militari feriti

Si sono schiantati contro un'auto dei carabinieri durante un inseguimento nella notte su via Tuscolana a Frascati, alle porte di Roma. Tutto è nato quando, intorno alle 5, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Frascati, durante dei controlli, ha notato un suv bianco che camminava lentamente a fari spenti.

Così i militari hanno affiancato la macchina che è scappata a forte velocità. Durante la fuga il suv ha fatto un'inversione a U invadendo la corsia opposta e puntando l'auto dei carabinieri.

Nell'impatto, si sono attivati gli airbag, e i due carabinieri sono rimasti feriti. Il suv è ripartito facendo perdere le tracce.

La macchina, risultata rubata, è stata trovata abbandonata a circa 800 metri di distanza dal luogo dell'incidente.

All'interno sono stati sequestrati arnesi da scasso.

Sono in corso indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Frascati per risalire ai responsabili. I due carabinieri, portati in ospedale, hanno avuto qualche giorno di prognosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA