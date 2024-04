"E' una vicenda dolorosa e una brutta pagina per le istituzioni ma vanno assicurati il controllo della legalità e il rispetto della legge". Così il procuratore di Milano Marcello Viola si è espresso durante una conferenza stampa convocata per illustrare l'operazione che ha portato all'arresto di 13 agenti di Polizia penitenziaria e alla sospensione di altri 8 per le torture e le violenze inflitti ai detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano.



