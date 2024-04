Notte della solidarietà, quasi 2 mila volontari a Roma

Quasi duemila, per l'esattezza 1962 cittadini iscritti di cui 62% donne 37% uomini e1% altro. 795 studenti universitari e 328 volontari over 60; 6 università, 36 enti aderenti e 127 organismi coinvolti. Sono i numeri della Notte della Solidarietà, evento promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale in collaborazione con l'Istat, finalizzato ad individuare, contare e raccogliere informazioni sulle persone senza tetto, presenti in una determinata area della città in una notte. I volontari che hanno partecipato al censimento sono stati suddivisi in 338 squadre, coordinate da 20 professionisti del settore. Il monitoraggio è stato effettuato a piedi su strada con l'ausilio, previo il consenso dell'interessato, di una App.

"Fa piacere riscontrare anche la presenza di tanti giovani, circa 800. Un segnale importante che ci da la misura di quanti studenti hanno voluto unirsi ai tanti volontari, per partecipare e conoscere la realtà dei senza dimora a Roma", ha commentato l'assessora alle Politiche sociali di Roma Capitale Barbara Funari. "L'impegno che ci prendiamo è di essere vicini a chi è più fragile - ha aggiunto - per mettere in atto interventi mirati di politiche sociali efficaci. Tutti insieme rafforziamo questa scelta di 'stare per strada', a fianco di chi ha bisogno per una Capitale davvero inclusiva e solidale. Dopo Roma, ora anche altre città seguiranno il nostro esempio per organizzare la loro Notte della Solidarietà." Il censimento si è svolto all'interno dell'anello ferroviario di Roma Capitale, esteso alle stazioni ferroviarie di Roma Ostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana, ed ha riguardato anche alcune zone del Municipio X (Ostia). Ogni area (338) riguardava circa 2 km lineari di mappatura in strada e Il monitoraggio è stato effettuato a piedi su strada. I dati che riguardano i senza dimora, che si sono resi disponibili ad essere intervistati, sono arrivati con l'ausilio di un'App installata sullo smartphone di uno dei componenti della squadra. "Una bella mobilitazione, nel segno della solidarietà creando i presupposti per intervenire nell'attivazione di serizi piùadeguati e di una assistenza più efficace", ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha preso parte all'iniziativa.

Per il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio, "il censimento è uno strumento per fare uscire dall'invisibilità chi è senza fissa dimora e sperimentare politiche di aiuto mirate ad un adeguato sostegno, anche in vista del Giubileo. Ringraziamo il sindaco Gualtieri, l'assessora Funari, ma soprattutto i tanti volontari".



