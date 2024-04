Abusi su bambine, maestro d'asilo resta in carcere a Milano

Deve restare il carcere il maestro d'asilo arrestato in flagranza mercoledì scorso a Milano con l'accusa di abusi sessuali nei confronti di tre bambine di età compresa tra i 4 e i 5 anni. Lo ha stabilito il gip Luca Milani, convalidando l'arresto per violenza sessuale aggravata e accogliendo la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla Procura. Come scrive il giudice nell'ordinanza, "gli atti" di cui si sarebbe reso responsabile l'insegnante, sono stati compiuti "con abuso della posizione di educatore, approfittando della condizione di inferiorità fisica e psichica delle sue alunne".

La "sistematica ripetizione" dei comportamenti dell'uomo "su bambine affidate alla sua cura e istruzione" lo rende "assolutamente pericoloso, incapace di contenere i propri istinti in tal senso".

L'inchiesta, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro e condotta dalla Polizia locale, ha preso il via da una denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune in seguito alle segnalazioni ricevute da due asili nido milanesi nei quali il maestro, 34 anni, ha lavorato dietro chiamata per supplenze. Stando a quanto ricostruito, il 13 aprile scorso investigatori e inquirenti hanno collocato alcune microspie in un'aula didattica e, tra il 15 e il 17 aprile, sono state registrati cinque episodi di abusi. Sul suo cellulare, posto sotto sequestro, sono state trovate alcune immagini pedopornografiche.



